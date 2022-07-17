Нападник полтавців Лукас Рангель вперше в кар'єрі пробує свої сили у латвійському чемпіонаті.

27-річний бразилець перебрався у Ригу з Ворскли, інформує пресслужба клубу. Жодні деталі трансферу невідомі. Одним із головних конкурентів Лукаса у команді буде український нападник Олександр Філіппов.

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Одразу після оголошення переходу головний тренер столичного латвійського колективу включив Рангеля у заявку на матч 21-го туру чемпіонату проти Супер Нови. У другому таймі Лукас з'явився на полі, а на 70-й хвилині забив головою після подачі зі штрафного. Цей гол став переможним для Риги, що дозволило їй закріпитись на третій сходинці турнірної таблиці.

Нагадаємо, Ворскла підписала бразильця минулого літа. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну Рангель догравав сезон в азербайджанському Сабаху в оренді.

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