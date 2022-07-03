Після вчорашнього матчу між Динамо Мінськ та Іслочем Ворскла відкликала Юрія Козиренка з оренди, інформує офіційний сайт "вовків".

Ворскла вирушила на передсезонний збір до Польщі

За Іслоч 22-річний форвард провів останні півтора року, встигнувши за цей час стати одним із лідерів колективу. Перед стартом сезону 2022 Козиренко і взагалі був вибраний капітаном команди Артема Радькова.

Загалом вихованець Динамо награв 48 матчів у всіх турнірах за "вовків", забивши чотири м'ячі та віддавши п'ять результативних передач. У поточній компанії Юрій не раз потрапляв у символічні збірні турів.

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