Ворскла відкликала з білоруського клубу вихованця Динамо, який дослужився до статусу капітана
Полтавський клуб ухвалив рішення перед стартом сезону 2022/23 підсилити лінію нападу наявними резервами.
Після вчорашнього матчу між Динамо Мінськ та Іслочем Ворскла відкликала Юрія Козиренка з оренди, інформує офіційний сайт "вовків".
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За Іслоч 22-річний форвард провів останні півтора року, встигнувши за цей час стати одним із лідерів колективу. Перед стартом сезону 2022 Козиренко і взагалі був вибраний капітаном команди Артема Радькова.
Загалом вихованець Динамо награв 48 матчів у всіх турнірах за "вовків", забивши чотири м'ячі та віддавши п'ять результативних передач. У поточній компанії Юрій не раз потрапляв у символічні збірні турів.
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