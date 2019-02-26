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Ворскла віддала в оренду Одарюка та Мазура та продовжила контракт з Гіоргадзе

16:18 427 Читать на русском
Ворскла віддала в оренду Одарюка та Мазура та продовжила контракт з Гіоргадзе
Володимир Одарюк / Ворскла

Ворскла здійснила кадрові зміни у своєму складі, двоє гравців пішли в оренду, один продовжив контракт.

25-річний хавбек Володимир Одарюк продовжить свої виступи у Гірник-Спорті на правах орненди, яка розрахована до 31 травня поточного року.

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А 20-річний захисник Мирослав Мазур впродовж календарного року захищатиме кольори молдавського клубу Сфинтул Георге, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

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Крім того, керівництво полтавців домовилось про продовження контракту з грузинським захисником Андро Гіоргадзе, нова угода розрахована до 30 червня 2020 року.

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