"У нас відбулася розмова, і ми запевнили тренера в тому, що готові його підтримувати.

Максимов натякнув на відставку після поразки від Олександрії: "Поспілкуюсь з керівництвом Ворскли і ухвалю рішення"

Ми влізли в цю історію разом, разом маємо з неї виходити. Я добре знаю і розумію Максимова, бо ми працювали три роки разом і працювали класно. Ми з цим тренером і з цими гравцями були в єврокубках. Тому й вірю, що Максимов може витягнути команду нагору. Так, зараз десь не йде, але треба розібратися, чому це відбувається, і сфокусуватися на вирішенні завдання.

Разом з тим, відповідальність за результат – не тільки на одному Максимові або керівниках. Наші футболісти – і молоді, і досвідчені – теж мають тримати удар. Позиція керівництва одна і конкретна: клуб має жити і грати в УПЛ попри усі складнощі, це базова історія Ворскли. Ми пережили Януковича – переживемо й це.

Якби ми цією весною набрали не 5 очок, а хоча б 8 – на що ми реально награли, то зараз все було б набагато спокійніше, і ми б не шукали мозок в одному місці", – сказав Лисак для ТаТоТаке.

Нагадаємо, Ворскла на своєму полі програла Олександрії з рахунком 1:3 і залишилась на 14-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.

Олександрія втримала перемогу над Ворсклою, забивши тричі за тайм – дубль Цари погіршив шанси полтавців на виживання