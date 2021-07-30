Віктор Уляницький наразі продовжує свою роботу у тренерському штабі Ворскли.

Сьогодні журналіст Олег Ящук повідомив про відхід 48-річного фахівця, однак керівник прес-служби полтавців Артем Лобанов радить не поспішати з висновками.

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"Контракт тренера Ворскли Віктора Уляницького залишається чинним. Щодо його розірвання станом на 18:00 ніхто не звертався. Чи відбудеться це найближчим часом – знає тільки сам Віктор Васильович", – резюмував Лобанов у коментарі FanDay.

Нагадаємо, вчора Ворскла поступилася КуПСу (2:3) в рідних стінах і завершила свої виступи в Лізі конференцій.

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