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Ворскла скасувала останній спаринг на зборах через Динамо

13:11 260 Читать на русском
Ворскла скасувала останній спаринг на зборах через Динамо
Гравці Ворскли / фото: ФК Ворскла

Полтавська Ворскла не зіграє заплановану контрольну гру проти Іртиша.

 

"З огляду на те, що Ворсклі вже за три дні грати в УПЛ проти київського Динамо, тренерський штаб полтавського клубу прийняв рішення не проводити товариську гру проти казахського Іртиша з міста Павлодар", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті полтавців.

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Додамо, що спаринг з Іртишем мав відбутись сьогодні. Загалом, полтавці провели 6 матчів за час зимових зборів, здобувши 1 перемогу, і один раз програвши. Всі інші ігри завершились із нічийним рахунком.

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Нагадаємо, Ворскла зіграє з Динамо в першому офіційному матчі після зимової перерви. Гра відбудеться 22 лютого, початок о 17:00.

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Теги
Динамо - Ворскла Товариські матчі Ворскла Ворскла Іртиш Іртиш Зимові збори
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