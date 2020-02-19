Ворскла скасувала останній спаринг на зборах через Динамо

Полтавська Ворскла не зіграє заплановану контрольну гру проти Іртиша.

"З огляду на те, що Ворсклі вже за три дні грати в УПЛ проти київського Динамо, тренерський штаб полтавського клубу прийняв рішення не проводити товариську гру проти казахського Іртиша з міста Павлодар", – йдеться в повідомленні на офіційному сайті полтавців.

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Додамо, що спаринг з Іртишем мав відбутись сьогодні. Загалом, полтавці провели 6 матчів за час зимових зборів, здобувши 1 перемогу, і один раз програвши. Всі інші ігри завершились із нічийним рахунком.

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Нагадаємо, Ворскла зіграє з Динамо в першому офіційному матчі після зимової перерви. Гра відбудеться 22 лютого, початок о 17:00.