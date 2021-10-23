Після несподіваного вильоту Ворскли від КуПСа у першому ж раунді кваліфікації Ліги конференцій здалося, що фарт Юрія Максимова нарешті завершився. Полтавці протягом двох років під його керівництвом мали невисокі статистичні показники, а за очікуваними очками вони повинні були йти десь в районі 10-го місця УПЛ – команда, натомість, грала у фіналах Кубка України й виходила в єврокубки. Всі очікували, що регресія до середнього таки опустить "зелено-білих" на той рівень, на який вони реально награли, однак історія знову повторюється!

За очікуваними очками ворскляни йдуть п'ятими, програючи Зорі 2,7 балів, а СК Дніпру-1 аж 6,4 бали. В реальності ж підопічні Юрія Максимова набрали 24 залікових бали, тримаючись на третій позиції, маючи відрив від дніпровців і луганців у 2 й 4 пункти відповідно. Ба більше – за 11 турів УПЛ колектив програв всього раз при значній кількості моментів (кривдником стала Зоря), а от іншим конкурентам в боротьбі за медалі Ворскла була не по зубах. СК Дніпро-1 і Ворскла розписали з нею бойову нічию, а Колос і Олександрія були обіграні на виїзді.

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Зараз "зелено-білі" мають за плечима 5-матчеву безпрограшну серію, у якій вдалося здобути 4 перемоги поспіль із сумарним рахунком 8:1. Вітчизняні середняки здебільшого не здатні проводити настільки тривалі успішні відрізки, а гра Тілля, Скляра, Степанюка й Рангеля приводила експертів у захват. Втім, зараз Ворскла опинилася у скрутному становищі – у команді стався спалах коронавірусу, а в наступних трьох турах доведеться зустрітись з грандами.

Шахтар має не дуже хорошу статистику протистояння з Ворсклою Максимова, здобувши всього одну перемогу в трьох матчах – причому полтавцям не тільки вдавалося бити "гірників", а й захистити від них другу позицію в УПЛ. Зараз "зелено-білі" теж можуть вийти на неї, адже відставання становить всього два очки. Донеччани не мають права допускати такий розвиток подій, адже Динамо ризикує піти у занадто великий відрив – зараз гегемони чемпіонату йдуть на дистанції у три залікових бали один від одного.

Крім турнірної мотивації, підопічні Роберто Де Дзербі мають бажання реабілітуватись за 0:5 у матчі проти Реала. Щоправда, італійський коуч любить проводити ротацію, виставляючи на УПЛ напіврезервний склад, однак навіть у таких умовах Шахтар залишається грізним – тиждень тому "помаранчево-чорні" відвантажили у ворота Зорі одразу 6 голів. А Ворскла сьогодні не зможе виставити усіх своїх лідерів.

Словом, фаворит очевидний, от тільки варто не забувати, що донеччани були фаворитами і в матчах проти Олександрії, і з Минаєм, і з Шерифом. Це не завадило зазнати ганебних фіаско. В усіх цих поєдинках "гірники" стикалися із закритою ігровою позицією суперника, починаючи довго катати м'яч в середині поля без просування. Навіть під час розгромних перемог над Львовом і Металістом 1925 ця проблема була помітною, а зараз у Шахтаря ще й найкращих форвардів немає. Між тим, Ворскла не звикла розкриватись, а сьогодні їй тим паче доведеться влаштовувати Сталінград. В цьому полягає головна небезпека для підопічних Роберто Де Дзербі.

Кадрова ситуація

Дискваліфіковані: –

Травмовані: Чеснаков, Пуцлін, Якубу, Яворський (під питанням) – Мораєс, Траоре, Матвієнко

Не зіграють з інших причин: Бондаренко, Вакула (Ворскла; умови оренди)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Шахтар

Ворскла: Різник – Пердута, Тамм, Кушніренко – Пешіч, Скляр, Кане, Кравчук – Тілль, Рангел – Степанюк

Шахтар: Трубін – Додо, Марлон, Бондар, Корнієнко – Степаненко, Майкон – Марлос, Педрінью, Соломон – Сікан

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Очевидно, що Шахтар виступає фаворитом пари, однак легко команді Роберто Де Дзербі не буде. По-перше, полтавці закриються в низькому блоці – з його розкриттям у "гірників" великі проблеми. По-друге, "зелено-білі" будуть загрожувати зі стандартів та кросів. Оборона донеччан при грі по них виглядає непереконливо, та і загалом вона багато привозить.

Можливо, Ворскла навіть заб'є у ворота "гірників", однак навряд чи їй вдасться зачепитись за очки з Шахтарем. Підопічні Юрія Максимова хоч і грали проти головних конкурентів успішно, але пропускали голи стабільно – і від СК Дніпро-1, і від Десни, і від Зорі, і від Олександрії. Зараз у команди ще й склад буде ослабленим. Шахтар же вийде злим і вмотивованим, а його кадровий потенціал значно вищий – Роберто Де Дзербі може тасувати лідерів протягом всієї зустрічі, а от його візаві ніким підсилити гру.

Зрештою, не варто забувати про банальну різницю в класі. З огляду на ці фактори, найбільш вірогідним результатом здається перемогу донеччан. Непроста, але заслужена.

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