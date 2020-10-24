Ворскла та Шахтар зустрічаються в Києві у центральному поєдинку 7-го туру УПЛ. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію гри – в цій новині на "Футбол 24".

Матч і онлайн-трансляція Шахтар – Ворскла стартував о 14:00. Поєдинок проходить на київському НТК Баннікова, адже Полтава опинилася в червоній карантинній зоні. Спершу матч було перенесено в Олександрію, але згодом дирекція УПЛ знову змінила місце проведення гри. Таким чином, "гірники" стали номінальним господарем поєдинку.

Ворскла – Шахтар: анонс матчу УПЛ

Луїш Каштру вирішив не змінювати склад, який сенсаційно обіграв Реал у Мадриді. З перших хвилин вийшли абсолютно ті ж футболісти – щоправда, у запас повернулися низка лідерів: Тайсон, Матвієнко, Алан Патрік, Пятов та Степаненко. Як відомо, вже 27 жовтня Шахтар проведе домашній матч Ліги чемпіонів проти Інтера.

Шахтар – Ворскла: стартові склади команд

Шахтар: Трубін – Додо, Хочолава, Бондар, Корнієнко – Майкон, Маркос Антоніо – Тете, Марлос, Соломон – Дентінью.

Запасні: Пятов, Матвієнко, Степаненко, Тайсон, Алан Патрік, Болбат, Сіпріано, Судаков, В'юнник.

Ворскла: Різник, Пердута, Чеснаков, Яворський, Альюн, Пуцлін, Скляр, Кане, Ребенок, Степанюк, Кулач.

Запасні: Ткаченко, Сємілєт, Пешич, Васін, Кравчук, Челядін, Щербак

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