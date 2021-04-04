За сім турів до завершення чемпіонату Шахтар відстає від Динамо аж на сім очок. Важко навіть згадати, коли кияни востаннє мали такий гандикап над "гірниками". Більшість фанатів впевнена, що шанси на "золото" вже втрачені – не тільки через дистанцію між грандами, а і через стабільність футболу "біло-синіх". Від підопічних Мірчі Луческу поразок Львову з рахунком 2:3 ніхто не очікує.

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Втім, донеччани мають простіший календар, а у Класичному дербі команда Луїша Каштру отримає можливість скоротити розрив до чотирьох залікових балів – матч призначили на 17 квітня. За місяць відіграти чотири очки теж важко, але у Шахтаря з'явиться бодай якась надія. В будь-якому випадку, ліміт осічок у поточному сезоні "помаранчево-чорні" вичерпали. Тепер їм необхідно перемагати в кожному матчі.

Щоправда, суперник у "гірників" дуже серйозний. Ворскла рік тому здобула сенсаційну перемогу над Шахтарем, а у матчі першого кола нинішнього чемпіонату розписала нічию – донеччани домінували у тій грі, але випадковим успіх полтавців назвати не можна. Підопічні Юрія Максимова навіть у меншості впевнено оборонялись і вибігали в гострі контратаки, а також здорово тримали компактність. На цих принципах "зелено-білі" проводять увесь сезон – так, це доволі простенький футбол, але він приносить хороший результат! Восени ворскляни йшли на другій позиції у таблиці, а нині вони зберігають шанси на бронзу.

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Очевидно, що для "гірників" Ворскла є максимально незручним колективом. Втім, переоцінювати його міць не варто: ще до зимової перерви полтавці здулися, програвши Динамо та Десні й втративши очки зі Львовом, опустившись на п'яту позицію – в другому ж колі вони зовсім не вражають. З Рухом та Інгульцем команда розписала нічиї, СК Дніпру-1 "зелено-білі" програли у більшості, а звитяга над Маріуполем була здобута лишень завдяки сумнівному пенальті. Впевнено перемогти вдалося лишень Олександрію та Олімпік – хоча у матчі проти "жовто-чорних" теж сильно пощастило.

В цілому, Ворскла зі своїм простеньким футболом демонструє аж занадто великий оверперформанс – підопічні Юрія Максимова награли на 23,5 очікуваних очок, а набрали вже 31. При цьому полтавці пропустили аж на 11 голів менше, ніж повинні були за очікуваними показниками, а забили вони майже на 5 м'ячів більше. Інакше кажуче, "зелено-білим" сильно фартить. Це помітно і без розширеної статистики – десь захисники суперника падають на рівному місці, десь арбітри ставлять дивні пенальті, а десь залітають голи-"дурачки". Без подібних речей Ворсклі набагато важче. Це не скасовує хорошої організації гри з боку Юрія Максимова – просто його команда не настільки потужна, як говорить турнірна таблиця.

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Втім, вона точно потужніша за Львів та Агробізнес, яким з тріском програв Шахтар. Причому мінімальну поразку від представника Першої ліги ще якось можна було зрозуміти (в кубках іноді таке трапляється), але три пропущених з гри голи від "містян" – це катастрофа. Причому львів'яни могли забивати ще мінімум двічі, в той час як у "гірників" лишень Соломон мав якісні моменти. До того ж, донечани в другому колі УПЛ програли Зорі, граючи у більшості, і розписали нічию з Колосом.

Всі ці невдачі сталися за критично безвольного футболу Шахтаря та при страшних помилках у всіх фазах гри. Мораєс втратив форму, Тайсон відмовився виходити на поле (та і до скандалу з Ромою він грав, як саботажник), Марлосу не вистачає кондицій, а високу лінію оборону "гірників" впевнено розриває навіть Львів. На стандартах захисники "помаранчево-чорних" теж виглядають жахливо. Це – шанс для Ворскли.

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Щоправда, списувати Шахтар не варто. У матчі проти Десни всі також очікували на страшні проблеми донеччан, але вони винесли чернігівців з рахунком 4:0 – та і в матчі-відповіді з Ромою "гірники" цілком награли на два голи та нічию. Вмотивовані підопічні Луїша Каштру здатні творити дива, демонструючи шалений темп та інтенсивність гри. Зараз же проблем з налаштуванням бути не може, адже на ще одну осічку команда не має права. "Помаранчево-чорним" необхідна тільки перемога – за будь-яку ціну.

Кадрова ситація

Травмовані: Цітаішвілі – Ісмаїлі, Коноплянка, Малишев, Хочолава

Поза заявкою: Матвієнко, Тете, Тайсон, Корнієнко

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Шахтар

Ворскла: Різник – Чеснаков, Яворський, Альюн – Пердута, Тілль, Скляр, Пуцлін, Кане – Степанюк, Кулач

Шахтар: Трубін – Додо, Кривцов, Вітао, Сіпріано – Степаненко – Марлос, Антоніо, Патрік, Соломон – Мораєс

Прогноз "Футбол 24" – 1:2

Важко робити якісь прогнози на матчі нинішнього Шахтаря. Донеччани нині здатні програти як представнику Першої ліги, так і розтрощити Десну – щоб потім програти Львову. Якісь поняття класу, статистичної переваги чи кадрової комплектації у випадку з "гірниками" не мають жодного сенсу. Команда Луїша Каштру занадто непередбачувана.

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В цілому ж, проти середняків у поточному сезоні донеччани виглядають слабенько. Із Зорею за два матчі вони набрали всього одне очко, з Колосом у другому колі розписали нічию, та і Ворскла з Олександрією відбирали очки у чемпіона. По суті, тільки з Десною "гірники" і проявили агресію – і то лишень раз. Сьогодні ж у них ще й три основних гравці випали, а Соломон, Мораєс, Марлос і Кривцов втомлені матчами за збірну. З позитиву можна відзначити лишень повернення Степаненка, однак він тільки-но відновився – не факт, що він перебуває в оптимальних кондиціях. В цьому і криється головна небезпека для Шахтаря.

В тактичному плані Ворскла дуже схожа на Десну, але полтавці не такі стабільні й менш акуратні за чернігівців. Особливо вразливо вони виглядають у другому колі УПЛ. Чи достатньо цього для прогнозу на поразку полтавців? Ні, але перемога Шахтаря, з огляду на результати матчів із середняками та кадрово-функціональну ситуацію, теж має не найвищі шанси. Здається, в цьому матчі можна ризикнути, поставивши на нічию, хоча букмекери впевнені у звитязі "гірників".

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