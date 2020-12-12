Ворскла в останніх двох турах зазнала двох поразок, втративши третю позицію в турнірній таблиці УПЛ, однак у полтавців ще був шанс піти на Новий рік із зимовою бронзою. Для цього необхідно було сподіватись на осічку Десни, а також перемагати у рідних стінах Минай – благо, закарпатці зазнали трьох розгромів у крайніх трьох матчах. При цьому на виїзді підопічні Василя Кобіна ще жодного разу не виграли. Очевидно, що "зелено-білі" у цій зустрічі виступали фаворитами.

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Старт поєдинку виглядав рівно. Деяку перевагу в активності демонстрували господарі, але нічого небезпечнішого за неточний удар Челядіна зі стандарту вони не створили. Минай же шокував ворсклян на 14-й хвилині, коли у Кожанова пройшов пас у зону між захисниками на хід Нурієву – Анатолій увірвався на правий край карного майданчика й потужно пробив повз Різника. 0:1!

Ворскла у відповідь захопила контроль над грою. В середині тайму це вилилось аж у два голи, однак обидва скасували після перегляду відеоповторів. Рішення були вкрай суперечливими – особливо у моменті Щербака на 23-й хвилині, коли той реалізував вихід віч-на-віч. VAR працював над епізодом майже три хвилини і таки знайшов офсайд.

На 27-й хвилині полтавці забили внаслідок класної флангової атаки та скидки на лівий край штрафного з ударом Скляра у ближній кут, однак на початку моменту знайшли положення поза грою. Тут також все було "на тоненького", але тут у правильність рішення рефері віриться більше. В будь-якому випадку, красивих повторів з розкресленими лініями глядачам не показали.

Ворсклі ще пощастило, адже на 34-й хвилині полтавці могли пропустити другий гол внаслідок прострілу Пиняшка та зрізки Яворського у власні ворота. М'яч пройшов поруч з каркасом. Це був останній небезпечний момент у першому таймі. На перерву команди пішли за мінімальної переваги гостей.

На другий тайм Юрій Максимов випустив Васіна, а потім додав ще й Пешіча, однак активніше цю половину зустрічі розпочав Минай. Зокрема, на 54-й хвилині непоганий постріл метрів з 20-ти у ближній кут пройшов у Пиняшка, а Нурієв ударом головою на 56-й замкнув подачу з кутового – в обох випадках надійно зіграв Різник.

Розлючений Юрій Максимов на 61-й зняв з гри Челядіна, кинувши у бій Кравчука – і цей хід спрацював вже за дві хвилини! Кане з правого флангу запустив на край штрафного Пердуту, а той прострілив на лінію воротарського під замикання Кравчуку – 1:1! Втім, вже на 66-й Минай міг відновити свою перевагу: Меліченко обікрав на фланзі Якубу й прострілив у карний майданчик на Шиндера, Антон пропустив на вільного Пиняшка, а Василь обіграв Різника й пробив у майже порожні ворота – Пердута виніс м'яч з лінії воріт! Після цього моменту поле покинули і Пиняшко, і Якубу.

В наступні 20 хвилин темп гри впав, а цікавих епізодів майже не виникало. Зрідка команди плювались дальніми ударами – Голодюк стріляв на трибуни, Кане спрямовував м'яч в руки Поповичу, і лише Васіну вдалося пробити з правого краю штрафного (дуже неточно). Натомість, футболісти стали дуже активно фолити, що вилилось у три жовті картки (цьому неабияк сприяв газон стадіону в Полтаві) та низку стандартів без загострення. Останній реальний шанс вирвати перемогу на 87-й хвилині змарнував Васін, який вистрілив у небо після необачного виходу Поповича з воріт. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию.

Таким чином, Ворскла набрала 20 очок і порівнялася з Десною, однак чернігівці залишились третіми завдяки перемозі в особистій зустрічі. Минай, маючи в активі 10 залікових балів, залишився на одинадцятій позиції в турнірній таблиці.

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