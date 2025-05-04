Колос приймав Ворсклу в матчі 27-го туру УПЛ (0:0). Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Колос кардинально змінився останнім часом – підопічні Костишина набрали 10 очок у 5 останніх матчах, здолавши Шахтар, Лівий Берег, Зорю та розписавши нічию з Поліссям. Складно не задуматись, якою була б ситуація, якби Руслан Костишин очолив клуб ще до старту чемпіонату.

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Ворскла також демонструє ознаки відродження і не збирається здаватися без бою. Полтавці розгромили Верес із рахунком 3:0, перегравши команду, яка наразі перебуває вище в турнірній таблиці, і вкотре підтвердили свою готовність боротися до фінального свистка сезону.

Вже на 10-й хвилині Ворскла створила перший серйозний момент: Кане пробив у ближній кут з-за меж штрафного, і Пахолюк із труднощами, але впорався з ударом. На екваторі першого тайму Кане подав з правого флангу, голкіпер помилився на виході, однак удар Мякушка встиг заблокувати Козік. Перший тайм матчу завершився без забитих м’ячів.

На початку другого тайму Ворскла одразу продемонструвала свою перевагу й навіть зуміла відзначитися. Кане обіграв Цурікова, вискочив один на один із Пахолюком і точно пробив у лівий кут. Утім, радість гостей виявилася передчасною – арбітри скасували гол через офсайд.

Команди так і не змогли відкрити рахунок до фінального свистка – матч завершився нульовою нічиєю. Ворскла залишається в зоні вильоту, а Колос наразі посідає 10-те місце в турнірній таблиці.

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