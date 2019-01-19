Ворскла розгромно програла Універсітаті Крайовій у спарингу

Полтавська Ворскла зіграла товариський матч проти румунської Універсітаті Крайови.

Товариський матч

Ворскла – Універсітатя Крайова – 0:3

Ворскла (1 тайм): Ткаченко, Саків, Пердута, Артур, Даллку, Чеснаков, гравець на перегляді 1, гравець на перегляді 2, Габелок, Коломоєць, Васін.

Ворскла (2 тайм): Шуст, Мартиненко, Кане, Чижов, Сапай, Ребенок, Скляр, Одарюк, Мисик, Шарпар, Карека.

Ворскла зіграла внічию з чемпіоном Румунії Клужем

Підопічні Василя Сачка провели другий товариський матч після зимової перерви. Суперником стала Універсітатя Крайова, яка наразі посідає 3 місце у чемпіонаті Румунії.

Васін підписав новий контракт з Ворсклою

Полтавці пропустили двічі вже у дебюті зустрічі – на 12-ій та 14-ій хвилинах. На 75-ій Ворскла пропустила втретє. Підсумковий рахунок зустрічі – 3:0.