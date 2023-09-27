Відбувся останній поєдинок середи в рамках 1/8 фіналу Кубка України між Металістом 1925 та Ворсклою. Звіт про зустріч читайте на "Футбол 24".

Металіст 1925 вийшов на гру не в оптимальному складі, зокрема, відпочинок отримали Олег Мозіль, Артем Габелок та Максим Жичиков. Віктор Скрипник вирішив не проводити аж таку ротацію. Команди вийшли на гру у незвичних кольорах – Металіст 1925 у білій формі, а Ворскла – у сірій з чорними рукавами.

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Полтавці були гострішими в атаці та повели в рахунку на 15-й хвилині. Металіст 1925 невдало розіграв удар від воріт, гравці Ворскли перехопили м'яч і Степанюк класно закинув до штрафного на набігаючого Кане. Той першим дотиком прийняв передачу на груди, а другим вгатив круглого у сітку воріт.

А перед перервою Ворскла подвоїла перевагу, показавши індивідуальну майстерність. Скляр класним пасом розрізав захист суперника в зоні лівого інсайда, а Степанюк елегантно перекинув голкіпера в один дотик. Полтавці продовжили контролювати ситуацію і в другому таймі. Рахунок міг стати розгромним після удару Нестеренка, але м'яч влучив у дальню стійку.

А на 74 хвилині Андрій все ж зумів забити. Відбір в центрі поля, передача на Корнієнка на лівий фланг, а екс-захисник Шахтаря точним пасом знайшов Нестеренка в штрафному – ніхто не завадив йому пробити. Кінцівка гри теж була за Ворсклою. Корнієнко класно пробив зі штрафного – поперечка стала на заваді. В підсумку, полтавці здобули просту перемогу.

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