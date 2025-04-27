Ворскла зіграла з Вересом (3:0) у 26-му турі чемпіонату України. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Полтавці з перших хвилин зустрічі включилися у запеклу боротьбу. Вересу весь перший тайм було важко доводити м'яч до своїх нападників, які між тим чомусь не наважувалися йти у пресинг. Ударів у гостей було вдосталь, але більшість йшла повз ворота.

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А Ворскла свій шанс використала. Ндукве віддав на М'якушко, а Сергій класним пасом у дотик вивів Коне віч-на-віч з голкіпером. Ібрахім легко переграв Кожухара. Пропущений гол мав би розворушити Верес, але натомість полтавці діяли гостріше. На 35 хвилині виник один із найнебезпечніших моментів матчу. Ндукве непогано увірвався у штрафний майданчик, виконав навіс на Скляра, а той ледь не повторив гол у ворота Динамо. Утім, поперечина врятувала Верес.

Під завісу тайму полтавці знову були близькі до того, щоб подвоїти рахунок. Знову Ндукве опинився у центрі подій, отримавши довгий пас від воротаря. Денис віддав на Бацулу, якому ніхто не завадив пробити. М'яч влучив у поперечку знову і, здавалося, залетів у ворота, але рефері не зафіксував гол. Хоча момент досить неоднозначний, оскільки все могли вирішити міліметри.

По перерві втретє у матчі Ворскла влучила у каркас. І знову Скляр не зумів влучно пробити. Гра розкрилася і моменти почав створювати Верес. Гості перевтілилися і на 49 хвилині Харатін мав шанс відновити рівновагу. Ісенко фантастичним сейвом витягнув м'яч з-під поперечки. На 58 хвилині полтавці виграли боротьбу у центрі поля, швидко розіграли атаку, а Ндукве з гострого кута відправив м'яч у ворота. Кожухар пропустив між ніг. За кілька секунд до фінального свистка Малиш скористався передачею Ісенка, який оформив асист, і головою переправив м'яч у сітку, перебуваючи спиною до воріт. 3:0! Розгромна перемога полтавців.

Завдяки перемозі Ворскла піднялася на 13 сходинку з 24 очками, яка дозволяє зіграти в плей-офф. Верес перебуває на сьомому місці з 35 очками.

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