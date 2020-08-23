Рух зазнав нищівної поразки від Ворскли в дебютному матчі УПЛ

Рух дебютував в УПЛ, непогано розпочавши виїзний поєдинок проти Ворскли. В перші десять хвилин не можна було помітити переваги жодної з команд, але львів'яни подобались своєю організованістю та сміливістю – втім, для успішності в еліті цього замало. Вже на 10-й хвилині полтавці покарали новачків за провальну оборону: господарі заробили штрафний, Кане з нього пробив у стінку (точніше, в Скляра, який прилаштувався до неї), а Пуцлін, спокійно отримавши відскок, метрів з 24-х потужно вистрілив у лівий нижній кут – 1:0!

Рух не визначився з домашнім стадіоном та транслятором матчів перед стартом УПЛ, – ЗМІ

Рух міг відігратися вже на 13-й хвилині зусиллями Русина, якому вдалося увірватися в центр карного майданчика, однак його подальший удар просвистів над поперечиною. Був також перспективний прохід Кухаревича на 20-й, але до гостроти справа так і не дійшла. Ворскла ж, захопивши ініціативу, дала зрозуміти, що не збирається гратися з дебютантами – і якщо удар Кане у падінні через себе був неточним, то його вмикання в атаку на 27-й хвилині завершилось взяттям воріт. Ібрагім навісив на лівий край штрафного, Альюн скинув м'яч на дальню стійку, а Яворський з метра влучив у неї – м'яч рикошетом від Мисака вилетів у поле, звідки його невдало винесли. Степанюк підхопив сферу й розстріляв ворота – 2:0.

Після цього в таймі особливої гостроти не виникало. Ворскла віддала ініціативу й запрошувала Рух на свою половину, однак нічого цікавішого за удар Русина з гострого кута (Різник впорався з ним) львів'яни не створили. А дарма! Під саму перерву полтавці довели рахунок до принизливого: на 43-й хвилині Кулач вийшов віч-на-віч з Мисаком і переграв його, а Дуць при спробі врятувати зрізав м'яч у власні ворота – 3:0! І рівно за хвилину Скляр ударом впритул замкнув простріл Степанюка – 4:0.

По перерві Іван Федик випустив Федорчука та Ернеста, а потім і Оринчака, але вже на 49-й хвилині Ворскла забила п'ятий гол – це Пердута виконав класну передачу на Кулача, а той змістився у центр та потужно пробив у дальній кут. Ще за хвилину з дистанції стріляв Кане, але це вже було не дуже гостро. Ернест відповів пострілом з-за меж штрафного, який не створив проблем Різнику, але на 65-й хвилині Руху таки вдалося забити дебютний гол в УПЛ – Різник парирував удар Оринчака перед собою, а Федорчук зіграв на добиванні. 5:1.

Ще за три хвилини Ворскла могла забити шостий м'яч, однак проти був Мисак, який парирував два постріли в одному моменті – це Кане та Якубу не змогли пробити голкіпера з мінімальних дистанцій. Після цього активність команд почала падати разом з якістю моментів. Команди обмінялися низкою стандартів, а на 86-й хвилині Кулач забив непоганий гол, скасований через офсайд. Був також прохід Кане у стилі Бейла в фіналі Кубка Іспанії, але ударом цей епізод не завершився.

Вже у компенсований час Руху вдалося забити ще один гол: Бойчук відкрився за спину під класну передачу Русина, розстрілявши ворота з лівого краю штрафного – 5:2. На цьому рахунку арбітр і дав фінальний свисток.

"Мене дивує мовчання Мілевського – це ганебно": керівника Трибуни 15 годин катував білоруський ОМОН – шокуюче інтерв’ю