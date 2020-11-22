Колос і Ворскла зустрілися в битві за проміжне третє місце після Динамо та Шахтаря. Обидві команди вийшли у схемах з трьома захисниками, але в обороні ніхто не відсиджувався. Вже на першій хвилині Богданов гостро пробив з лінії штрафного майданчика, проте м'яч розминувся з воротами.

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Пішла рвана гра, в якій важко було віддати комусь перевагу. Ворскла організувала хорошу атаку правим флангом (завадив офсайд), а на іншому кінці поля Колос відповів заблокованим ударом Лисенка. Господарі поступово захопили ініціативу та будували гострі атаки. В першу чергу – завдяки Кане.

Малієць на швидкості протягнув м'яч через півполя та змусив Новака сфолити. Арбітр вказав на 11-метрову позначку, але після втручання VAR пенальті трансформувався у штрафний, а Яворський зі стандарту бахнув над поперечиною. Незабаром Кане скористався обрізкою Оріховського та розігнав контрвипад – Пуцлін з гострого кута не переграв Волинця.

Ще через кілька хвилин Кане класно подав зі штрафного на дальню стійку, однак Чеснаков головою влучив у каркас воріт. Ближче до кінця першого тайму активність африканця все ж вилилася в гол. Він протягнув м'яч і знайшов на фланзі Степанюка, той накрутив Гавриша та подав у центр штрафного, куди вбіг Скляр. Удар головою – 1:0!

Колос відразу після перерви влаштував бліцкриг і спробував відігратися. Найгостріше били Задоя та Богданов, але обидва постріли заблокував Чеснаков. Гості апелювали, що капітан Ворскли допомагав собі руками, однак ні головний суддя, ні VAR порушення не вгледіли. А от полтавці відповіли результативною атакою. Кане хорошим пасом знайшов Пердуту, простріл вздовж воріт потягнув голкіпер, але першим на добивання встиг Щербак.

Через кілька хвилин рахунок став вже розгромним – Яворський головою замкнув подачу з кутового. Тут Волинець був безсилим, хоча перед тим здійснив ефектний сейв, витягнувши м'яч з "дев'ятки" після класного удару Кане зі штрафного. Малієць сьогодні не вписав своє прізвище у протокол, однак провів розкішний матч. Його африканські колеги – Якубу та Альюн – також були на рівні.

Ворскла відчула тотальну впевненість, домінувала та спокійно виходила з оборони через дрібний пас. Колос намагався щось придумати, але м'яч не залітав у ворота – добре грав Ткаченко, а Гавриш, Морозко та Селезньов не влучали у площину. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Полтави – 3:0!

Ворскла перервала 3-матчеву безвиграшну серію, набрала 19 очок, закріпилася на третьому місці та впритул наблизилася до Шахтаря. Колос з 15 балами залишився п'ятим у турнірній таблиці УПЛ.

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