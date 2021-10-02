Ворскла починала 10-й тур на третій позиції в турнірній таблиці, однак після перемоги СК Дніпро-1 над Львовом полтавці опустилися вниз. Аби повернутись в топ-3, "зелено-білим" вистачало і нічиї – втім, ніхто про це навіть не думав. У домашній зустрічі проти Інгульця підопічні Юрія Максимова розраховували лише на перемогу, адже петровці в останніх чотирьох поєдинках не виграли жодного разу (при трьох поразках, в т.ч. й від друголігового ЛНЗ).

СК Дніпро-1 втримав важку перемогу над Львовом

Втім, перший тайм виявився не просто рівним, а й складним для господарів. Гості ні в чому не поступалися Ворсклі, відповідаючи моментом на момент – як наслідок, фанатам на трибунах не було нудно. Полтавці сім разів стріляли по воротах, змарнувавши мінімум чотири нагоди відкрити рахунок, а петровці пробили вісім разів. При цьому шість ударів були у площину.

Найкращі шанси вивести "зелено-білих" уперед до перерви змарнували Скляр і Тілль. Зокрема, на 14-й хвилині Олександр без жодного спротиву замикав подачу Пердути на лінію воротарського, спрямувавши м'яч над воротами. Олів'є ж міг забивати на 28-й і 34-й хвилинах – спочатку люксембуржець стріляв метрів з 20-ти після скидки Степанюка, а потім хавбек пробивав головою з подачі Скляра. В обох випадках сфера пролетіла повз ліву стійку.

У Інгульця моментів було не менше. Так, на 26-й хвилині Полегенько вирізав передачу на правий край воротарського майданчика, організувавши Сіталу вихід віч-на-віч. Артем не зміг переграти Різника. На 32-й Шарай стріляв з гострого кута в руки голкіперу, а вже перед свистком на перерву відкривати рахунок мав все той же Полегенько – Павло головою замикав черпачок від Запорожця в центр штрафного, однак вийшло занадто слабко.

У підсумку, відпочивати команди відправились за нулів на табло. Другий тайм обидва тренери розпочали без замін, а футболісти продовжили грати на зустрічних курсах. Втім, тепер вже моментів практично не виникало. За 20 хвилин по перерві ворскляни мали лишень удар Тілля зі стандарту по горобцях, а "козаки" не створили взагалі нічого.

Так би все і продовжувалось, якби на 66-й хвилині Ворскла не відкрила рахунок: Степанюк накрутив кількох захисників на правому краю карного майданчика й виконав навіс на дальню стійку, звідки всіма забутий Рангель вколотив м'яч у ворота – 1:0! Досить швидко полтавці могли втратити свою перевагу. На 75-й хвилині Плохотнюк отримав скидку від Сітала, поставив корпус Тамму й пробив з розвороту метрів з 11-ти, а на 76-й Шарай увірвався на лівий край штрафного, вистріливши в дальній кут. В обох випадках Різник спіймав сферу.

Ще за хвилину Ворскла зробила вагому заявку на перемогу. Пердута виконав навіс з флангу, Ковальов у спробі перехопити його не влучив по м'ячу, а Тілль покарав його точним ударом у дотик – 0:2! У Полтаві почали запускати салют, однак на 81-й хвилині Запорожець ледь не зіпсував настрій місцевим фанатам, пробивши з правого краю карного майданчика над ближньою дев'яткою.

На 84-й хвилині все було завершено: господарі провели класну комбінацію, в завершенні якої Рангель виконав точну подачу на голову Тіллю – 0:3. Саме з цим рахунком матч і добіг кінця. Ворскла святкує перемогу, адже повернулась на третю позицію в УПЛ.

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