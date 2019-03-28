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Ворскла розглядає кандидатури Головка та Скрипника

19:12 699 Читать на русском
Ворскла розглядає кандидатури Головка та Скрипника
Віктор Скрипник / фото з відкритих джерел

Відомі українські фахівці Віктор Скрипник та Олександр Головко потрапили у шорт-лист кандидатів на посаду головного тренера Ворскли.

Як стало відомо FootBoom, екс-наставник молодіжної збірної України Олександр Головко та колишній тренер Вердера та Риги Віктор Скрипник розглядаються керівництвом полтавців у якості кандидатур на посаду головного тренера Ворскли.

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Окрім цього, у шорт-листі команди наставник молодіжної команди Шахтаря Валерій Кривенцов та екс-тренер Олімпіка Роман Санжар.

Зазначимо, що сьогодні полтавський клуб призначив Віктора Косовського виконувачем обов'язків головного тренера команди . Днями стало відомо, що Ворскла вирішила попрощатися з Василем Сачком, який очолював команду з 2013 року.

Наразі Ворскла посідає 7 сходинку в турнірній таблиці УПЛ.

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Теги
Ворскла Ворскла Олександр Головко Олександр Головко Віктор Скрипник Віктор Скрипник
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