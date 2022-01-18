Гравці Ворскли повернулись до роботи після зимової відпустки.

Футболісти Ворскли 17 січня провели першу загальну пробіжку, після чого продовжили тренування у фітнес-залі, інформує офіційний сайт полтавців.

Ворскла не планує проводити спаринги на першому зборі – Максимов пояснив оригінальне рішення

Зазначається, що Венсан Тілль та Руслан Степанюк були відсутні у загальній обоймі та тренувались індивідуально. Щодо потенційних новачків стане відомо уже після прильоту команди до Туреччини на збори.

Додамо, що Ворскла з 33 очками посідає 5 місце у турнірній таблиці, відстаючи від четвертої Зорі на 3 пункти.

"Петраков міг напхати при всіх": чемпіон світу – про віру в тренера збірної, втрату пам'яті й тріумф 8:1 над Шахтарем