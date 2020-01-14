Ворскла проведе 8 спарингів на зимових зборах – полтавський клуб оголосив суперників

Черговий клуб УПЛ поділився планами щодо своєї підготовки до другої частини сезону.

Полтавська Ворскла вийде з відпустки 15 січня, а на збір вирушить 20-го числа. Пробувши в Туреччині до 3 лютого, футболісти отримають кілька днів відпочинку. Друга частина зарубіжної підготовки запланована на 7-21 лютого, інформує офіційний сайт полтавського клубу.

Зоря оголосила суперників на зимових зборах – команда Скрипника проведе 7 спарингів

На першому зборі підопічні Юрія Максимова проведуть чотири спаринги. Суперниками Ворскли будуть польський Лодзь (25 січня), сербський Раднік (27 січня), косоварська Дріта (30 січня) і сербський Спартак з Суботіци (2 лютого).

На другому зборі команда зустрінеться з узбецьким Насафом (10 лютого), польською Термалікою (13 лютого), казахськими Ордабаси (16 лютого) та Іртишем (19 лютого).

Нагадаємо, наразі Ворскла посідає 11 місце у турнірній таблиці УПЛ. Свій перший офіційний матч у 2020 році команда Юрія Максимова проведе 22 лютого проти Динамо.

Шахтар на порозі абсолютного рекорду, Михайличенко відстає від попередників: із чим зимують всі клуби УПЛ?