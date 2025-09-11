Ворскла програла Льовену (0:2) у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

Кваліфікація Ліги чемпіонів

Ворскла (Україна) – Льовен (Бельгія) – 0:2

Голи: Біесманс, 3, Рейндерс, 65

Колос програв у кваліфікації Ліги Європи Влазнії – автогол ускладнив завдання ковалівцям

Полтавки пропустили швидкий гол. Льовен виконав декілька кутових і все ж захист Ворскли не впорався. Українкам вдавалося стримувати тиск, але бельгійки мали велику перевагу у володінні і не дозволяли полтавкам створювати моменти.

По перерві Льовен подвоїв перевагу. Помилка при передачі гравчині Ворскли була фатальною. Бельгійки класно скористалися шансом, провели атаку в три передачі й забили гол.

У підсумку полтавки програли 0:2. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 18 вересня.

Жіноча ЛЧ: Реал здобув першу перемогу в сезоні, Ман Юнайтед програв у Норвегії, поляки достроково поховали ГКС