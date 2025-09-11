Ворскла програла Льовену в Лізі чемпіонів, поставивши під загрозу прохід у наступний раунд
Ворскла програла Льовену (0:2) у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів. Результат та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Кваліфікація Ліги чемпіонів
Ворскла (Україна) – Льовен (Бельгія) – 0:2
Голи: Біесманс, 3, Рейндерс, 65
Колос програв у кваліфікації Ліги Європи Влазнії – автогол ускладнив завдання ковалівцям
Полтавки пропустили швидкий гол. Льовен виконав декілька кутових і все ж захист Ворскли не впорався. Українкам вдавалося стримувати тиск, але бельгійки мали велику перевагу у володінні і не дозволяли полтавкам створювати моменти.
По перерві Льовен подвоїв перевагу. Помилка при передачі гравчині Ворскли була фатальною. Бельгійки класно скористалися шансом, провели атаку в три передачі й забили гол.
У підсумку полтавки програли 0:2. Матч-відповідь відбудеться за тиждень, 18 вересня.
Жіноча ЛЧ: Реал здобув першу перемогу в сезоні, Ман Юнайтед програв у Норвегії, поляки достроково поховали ГКС