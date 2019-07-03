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Ворскла призначила нового спортивного директора – раніше він працював у Шахтарі

3 липня 21:25 619 Читать на русском
Ворскла призначила нового спортивного директора – раніше він працював у Шахтарі
Олександр Фундерат / Фото ФК Ворскла

В керівній структурі полтавської Ворскли відбулось нове призначення.

Новим спортивним директором Ворскли став Олександр Фундерат, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Новоспечений функціонер останні півтора року працював у клубній системі Ворскли на посаді директора з розвитку та селекції дитячо-юнацького футболу.

Також Фундерат працював керівником академії Шахтаря у 2013-2017 роках.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ Ворскла посіла 8-му сходинку в турнірній таблиці.

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Ворскла Ворскла Олександр Фундерат
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