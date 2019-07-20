Ворскла презентувала форму на сезон 2019/20 – провідні гравці "запалили" разом із дружинами

Полтавська Ворскла визначилась із комплектами екіпірування на новий сезон.

Полтавці офіційно презентували домашню та виїзну форму на сезон 2019/20. Відповідні світлини з'явилися в офіційному Instagram Ворскли.

Ворскла призначила нового спортивного директора – раніше він працював у Шахтарі

У презентації нового екіпірування взяли участь голкіпер Олександр Ткаченко, оборонець Володимир Чеснаков, а також їхні дружини та діти. Нову форму Ворскли підготував американський бренд Nike. Раніше полтавці виступали в німецькому Adidas.

До слова, вже 28 липня Ворскла стартує у новому сезоні УПЛ. У матчі 1-го туру підопічні Віталія Косовського приймуть вдома луганську Зорю.