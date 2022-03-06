Півзахисник Іван Пешіч більше не захищатиме кольори полтавської Ворскли.

Ворскла на своїй офіційній Facebook-сторінці повідомила про розрив угоди з Іваном Пешічем.

ФІФА та УЄФА готові відкрити трансферне вікно для українських клубів

"Іван Пешіч продовжить свою кар’єру в іншому клубі", – йдеться у повідомленні полтавців. Додамо, що ФІФА та УЄФА готові відкрити трансферне вікно для українських клубів, аби вони заробили на переходах своїх легіонерів.

Нагадаємо, 24 лютого режим Путіна віддав наказ атакувати територію України, чим розв'язав ганебну війну. ЗСУ тримають оборону та дають гідну відсіч ворогам. Весь цивілізований світ консолідується проти московського нелюда і підтримує наш народ.

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