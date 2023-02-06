Жахлива трагедія в Туреччині стала на заваді проведенню спортивних заходів у країні.

"У зв’язку з сьогоднішніми трагічними подіями в Туреччині та оголошеним через це днем жалоби всі розважальні та спортивні заходи в країні скасовано.

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Оскільки BGV Winter Cup – подія, що авторизована Турецькою футбольною федерацією, то гру Ворскли з Поліссям, що мала відбутися о 18:30 за київським часом, автоматично скасували. За попередньою інформацією, вона відбудеться 18-го лютого. Співчуваємо турецькому народу", – йдеться в дописі в офіційному Instagram Ворскли.

Сьогодні зранку південно-східну частину Туреччини сколихнув потужний землетрус магнітудою 7,4. Кількість жертв постійно оновлюється, оскільки рятувальники продовжують розбирати завали багатьох будинків.

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