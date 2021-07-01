"Тішимося, коли найкращі хлопці, вихідці з нашого клубу, отримавши досвід гри на хорошому рівні в Європі, повертаються до Ворскли", – цитує Олександра Фундерата офіційна сторінка клубу в Instagram.

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Андрій Бацула підписав попередню угоду з Ворсклою, яка набере чинності після його відходу з мінського Динамо. Контракт 29-річного захисника з "біло-синіми" розрахований до 31 грудня 2021-го.

Зауважимо, у минулому сезоні Бацула провів за Динамо Мінськ 13 матчів, у яких відзначився 4 результативними передачами. З 2018-го по 2021 рік він належав бельгійському Кортрейку, де провів 29 поєдинків та записав до свого активу гол та 2 результативні передачі.

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