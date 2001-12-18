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Ворскла поверне гроші за невикористані квитки на матч з Арсеналом

30 листопада 22:22 63 Читать на русском
Ворскла поверне гроші за невикористані квитки на матч з Арсеналом
Ворскла поверне гроші за невикористані квитки на матч з Арсеналом

Процедуру повернення коштів за невикористані квитки на матч 5 туру Ліги Європи Ворскла – Арсенал полтавський клуб розпочне 4 грудня,

Полтавська Ворскла оголосила, що 4 грудня почне процедуру повернення грошей власникам квитків на матч Ліги Європи проти Арсенала, які не змогли потрапити на матч в Києві, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Квитки, придбані в касах стадіону імені Бутовського та в магазині Fan&Play, потрібно повернути в каси.

Якщо купівля відбувалася через інтернет, потрібно звернутися на сайти, де купувалися квитки, і звернутися в службу підтримки, пред'явивши всі необхідні документи.

Нагадаємо, матч був перенесений до Києва з Полтави через воєнний станий.

Повідомлялося, що на матч в Полтаві було придбано близько 16,5 тисяч квитків.

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Ліга Європи5 турНСК Олімпійський (Київ)

Ворскла - Арсенал: Четвер 29 листопада 2018

Ворскла
Матч завершено
0 : 3
Арсенал
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Ліга Європи Ворскла - Арсенал Ворскла Ворскла
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