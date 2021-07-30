Тренерський штаб Ворскли зазнав однієї кадрової зміни на тлі єврокубкового провалу.

Полтавці попрощались з Віктором Уляницьким, який виконував функції асистента Юрія Максимова, інформує журналіст Олег Ящук.

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Причини такого рішення наразі невідомі. Уляницький разом з Максимовим приєднався до Ворскли у листопаді 2019-го. 48-річний фахівець допоміг вийти до фіналу Кубка України 2019/20, а в минулому розіграші УПЛ команда фінішувала п'ятою. Похід в Лізі конференцій виявився провальним – виліт від фінського КуПСа в другому раунді кваліфікації.

Додамо, що наступний матч Ворскла проведе вже 1 серпня – в рамках другого туру УПЛ полтавці зустрінуться з Рухом.

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