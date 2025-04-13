У рамках 24-го туру УПЛ 2024/25 Ворскла приймає Полісся, Лівий Берег зіграє з Колосом, а Зоря – з Вересом. Анонс і прогноз на матчі читайте на "Футбол 24".

Ворскла – Полісся

Полтавці після поразок від Кривбаса й Зорі опустилася у зону перехідних матчів. Від зони прямого вильоту ворсклян відділяють всього три залікових бали, однак у поточному турі можна й покинути четвірку аутсайдерів. Для цього сьогодні може бути достатньо й нічиєї, однак краще б "зелено-білим" вже перемогти.

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От тільки в суперниках опинилося Полісся, якому теж потрібні очки. Житомиряни замикають топ-4, тримаючись у зоні єврокубків, однак відрив від п'ятого Кривбаса становить всього три очки. При цьому криворіжці мають аж дві гри в запасі. За такого розкладу підопічні Імада Ашура мають думати тільки про перемоги.

"Вовки" виглядають очевидними фаворитами, адже Ворскла у 2025 році тріумфували лишень раз – над Рухом. До активу також можна занести нічию з Динамо та Карпатами. Усі поєдинки, крім київського, пройшли або за мінімальної кількості моментів, або з невисокою їхньою гостротою – за шість турів команда змогла забити всього три голи. Хоча й пропустили тільки п'ять.

Тобто, підопічні Юрія Максимова як мінімум готові засушити гру. Між тим, у Полісся з атакою теж не все супер – переконливо прибити вдалося тільки Чорноморець. Інгулець здолали мінімально, з Оболонню трапились "нулі", Верес влаштував розгром в УПЛ і тримався до овертаймів в Кубку, а з Карпатами й ЛНЗ житомиряни почали загострювати лишень по перерві (здолали тільки черкасців).

Словом, Полісся прямо зараз не виглядає колективом, здатним спокійно здобути результат там, де очікується. А значить у Полтаві буде цікаво – якщо не за грою, то бодай в плані інтриги.

Кадрова ситуація

Травмовані: Кулач (Ворскла)

Дискваліфіковані: Скляр (Ворскла)

Орієнтовні склади на матч Ворскла – Полісся

Ворскла: Ісенко – Крупський, Павлюк, Бацула, Пердута – Малиш, Скляр – Кане, Авдилі, Салабай – Ієде

Полісся: Кудрик – Майсурадзе, Віалле, Чоботенко, Михайліченко – Бабенко, Сарапій – Гуцуляк, Крушинський, Назаренко – Батіста

Прогноз "Футбол 24" – перемога Полісся, тотал менше 2,5

Нічия у Полтаві взагалі не здивує, однак все ж очікуємо на перемогу Полісся. Занадто вже слабко виглядали "зелено-білі" в попередніх турах, а тут ще й Скляр на дискваліфікацію нарвався. Великої кількості голів чекати не доводиться.

Лівий Берег – Колос

Ось уже середина квітня, а Лівий Берег продовжує триматись над четвіркою аутсайдерів з відривом у один заліковий бал. Новачки УПЛ грамотно розподілили сили, добившись звитяг над Чорноморцем і Вересом до міжнародної паузи – після неї календар ускладнився Олександрією й Динамо. "Лелеки" тримались гідно, уникнувши розгромів, але обидва поєдинки програли всуху.

У поєдинку з "біло-синіми" Віталій Первак навіть притримав у запасі форварда Сухоручка, адже той міг нарватись на дискваліфікацію й не зіграти з Колосом. Поєдинок має величезне значення – саме ковалівці тримаються позаду, в зоні перехідних матчів, відстаючи на одне очко. У разі перемоги Лівий Берег відірветься від аутсайдерів аж на чотири пункти, а поразка означатиме падіння до них.

Зрозуміти силу підопічних Руслана Костишина поки що важко. Позаминулого тижня вони розгромили Зорю (нехай і в більшості), але після цього команда програла Руху – майже без моментів, але зі скандалом. Наразі помітне тільки спрощення гри в обороні та більшу заточеність на перехідні фази, але інформації про реальну міць Колоса поки що замало. Хоча склад у "хліборобів" очевидно потужніший.

Лівий Берег же звик працювати "від пічки", якісно захищаючись і контратакуючи з флангів. Низький блок Віталія Первака особливо переконливий – Шахтар і Олександрія створили мізерну кількість моментів біля воріт киян, та і Динамо деякий час не вражало. В атаці ж все скромніше (3 голи в 5-ти турах), але й календар був важким.

Кадрова ситуація

Травмовані: –

Дискваліфіковані: –

Орієнтовні склади на матч Лівий Берег – Колос

Лівий Берег: Механів – Соколов, Якимів, Семенов, Шаповал – Банада, Косовський – Синиця, Приходько, Шастал – Сухоручко

Колос: Пахолюк – Козік, Бурда, Бондаренко, Цуріков – Демченко – Третьяков, Оріховський, Ррапай, Велетень – Болівар

Прогноз "Футбол 24" – тотал менше 2,5

Матч на три результати. Все вирішуватиме рандом, але чомусь найбільше віриться в нічию. Перш за все через слабкість атаки й закритий малюнок гри команд. Як би зустріч не завершилась, тотал менше 2,5 здається гарантованим. Можливо, голів сьогодні взагалі не заб'ють.

Зоря – Верес

Луганці демонстрували чи не найяскравіший футбол на початку року. Зоря перемогла Рух, видала ефектну звитягу над Оболонню й втримали 2:2 з Динамо – та й Олександрія здолала їх тільки завдяки офіційно визнаній помилці арбітра. Команда й досі зберігає шанси на єврокубки, тримаючись у шести очках від топ-4 при двох матчах в запасі.

Тим більш неочікуваним став розгром у Ковалівці. Так, підопічні Младена Бартуловіча залишились у меншості на 38-й хвилині, однак Колос прибивав "чорно-білих" і в рівних складах. Команда змогла реабілітуватись через тиждень, вирвавши перемогу над Ворсклою в компенсований час – але ціна виявилась високою. Через перебір карток Зоря втратила основних центрбеків (Джордана й Башіча), причому замінити їх практично ніким.

А ще у луганців є питання щодо готовності Яцика, та й центрбек Ескінья може сьогодні не зіграти (тоді взагалі важко уявити, хто вийде на позиції ЦЗ). Кадрові втрати колосальні – і це перед поєдинком з міцним Вересом. Протягом останніх трьох турів рівняни розгромили Полісся й виглядали ледь не краще за Шахтар протягом години, а в Кубку вони дотягнули до овертаймів в Житомирі.

Можна також згадати розгром Кривбаса в лютому. Так, була ще й нічия з Інгульцем, а перед міжнародною паузою трапилась поразка від Лівого Берега – вони підсвітили певні проблеми з розкриттям низьких блоків, хоча не можна звинуватити тренерських штаб у відсутності ідей. Ігрові механізми для зламу міцної оборони помітні і вони працюють, але команді бракує кадрової глибини, а десь і банального везіння.

"Народний клуб" дуже сильний в грі проти м'яча й виглядає одним із найкращих в чемпіонаті у перехідних фазах. Крім того, добре насичуються зони завершення. Форвард Гайдучик – одна з найцікавіших фальшивих дев'яток у поточному сезоні. Якби йому трішки пощастило, Верес би дотиснув Інгулець. Словом, Зорі сьогодні буде дуже складно.

Кадрова ситуація

Травмовані: Вакула, Білоцерковець, Ескінья, Яцик (усі під питанням) – Гакман, Шарай

Дискваліфіковані: Башіч, Джордан (Зоря)

Орієнтовні склади на матч Зоря – Верес

Зоря: Сапутін – Тронтель, Ескінья, Дришлюк, Жунінью – Попара – Слесар, Мічін, Яцик, Горбач – Будківський

Верес: Кожухар – Протасевич, Гончаренко, Вовченко, Шевченко – Луан, Кучеров, Харатін, Дахновський – Гайдучик, Степанюк

Прогноз "Футбол 24" – перемога Вереса, тотал більше 2,5

Обидві команди найсильніше виглядають на просторі. Сьогодні його має бути вдосталь. При цьому можна сподіватись на високу результативність – склад і організація гри сприяють тотал більше 2,5, а ще більше цьому сприяє діра в центрі оборони Зорі.

Ризикнемо поставити на перемогу Вереса, адже підопічні Олега Шандрука ще й здорово контрять чужі контрвипади на стадії зародку.

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