Раніше повідомлялось, що у Ворсклі заборгованість у 3 місяці, але команді виплатили зарплату за травень, тож борг тепер складає 2 місяці, повідомляє ТаТоТаке.

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Цікаво, що якщо клуб УПЛ доведе заборгованість до 3 місяців, то футболісти можуть звертатися зі скаргою на невиконання контрактних зобов'язань до Палати спорів УАФ. Це згодом може призвести до розриву контракту в односторонньому режимі.

Додамо, що Ворскла провально почала сезон, вже вилетівши з Ліги конференцій. Полтавці також посідають останнє місце в УПЛ з 0 очок.

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