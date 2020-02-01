Ворскла підтвердила трансфер українця, який виступав лише за російські клуби

Український нападник Дмитро Щербак офіційно став гравцем полтавської Ворскли.

Ворскла підтвердила підписання форварда Дмитра Щербака, про що повідомила на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що контракт з гравцем розрахований на 1,5 року, а сам Щербак перебував на тренувальному зборі та відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, 23-річний футболіст – вихованець полтавського футболу, однак дорослу кар’єру розпочав у російському чемпіонаті. Виступав за молодіжну та другу команду Кубані, звідки в серпні 2016 року перейшов у махачкалинський Анжи.

Також встиг побігати у футболках Волги-Олімпієць та Нижнього Новогорода, який покинув в липні 2019 року. Останні пів року перебував без команди. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.

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