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Ворскла підтвердила трансфер українця, який виступав лише за російські клуби

19:48 418 Читать на русском
Ворскла підтвердила трансфер українця, який виступав лише за російські клуби
Дмитро Щербак / фото ФК Ворскла

Український нападник Дмитро Щербак офіційно став гравцем полтавської Ворскли.

Ворскла підтвердила підписання форварда Дмитра Щербака, про що повідомила на своєму офіційному сайті.

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Зазначається, що контракт з гравцем розрахований на 1,5 року, а сам Щербак перебував на тренувальному зборі та відзначився двома забитими голами.

Нагадаємо, 23-річний футболіст – вихованець полтавського футболу, однак дорослу кар’єру розпочав у російському чемпіонаті. Виступав за молодіжну та другу команду Кубані, звідки в серпні 2016 року перейшов у махачкалинський Анжи.

Також встиг побігати у футболках Волги-Олімпієць та Нижнього Новогорода, який покинув в липні 2019 року. Останні пів року перебував без команди. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 75 тисяч євро.

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