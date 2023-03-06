Ворскла підтвердила повернення зіркового легіонера з Китаю – він вже тренується і кричить "Слава Україні!" на камеру
Ворскла отримала серйозне підсилення для покращення результатів у другій половині сезону.
Полтавці офіційно підтвердили повернення хавбека Ібрахіма Кане. 22-річний малієць ще тиждень тому опинився у заявці Ворскли на сайті УПЛ, але проти Зорі не грав (2:3). Легіонер вже тренується з командою і голосно кричить "Слава Україні!" на камеру.
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"Зелено-білі" вперше запросили Кане у вересні 2018 року. Після повномасштабного вторгнення Росії легіонер на правах оренди перебрався у китайський Циндао Хайню (забив 5 голів і віддав 8 асистів у 23 матчах). Контракт Ібрахіма з Ворсклою розрахований до літа 2024 року. Transfermarkt оцінює півзахисника у 800 тисяч євро.
Нагадаємо, після поразки від Зорі команда Віктора Скрипника опинилася на 9-й сходинці турнірної таблиці УПЛ.
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