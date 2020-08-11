toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО ТРАНСФЕРИ

Ворскла підсилилась екс-захисником Львова

08:25 - Читать на русском
Ворскла підсилилась екс-захисником Львова
Микита Татарков / ФК Ворскла

Полтавська команда продовжує укріплювати свої ряди.

Колишній оборонець Львова Микита Татарков перейшов у команду Юрія Максимова, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Ворскла оголосила про трансфер першого літнього новачка

25-річний футболіст уклав угоду з "зелено-білими" терміном на один рік. Останньою командою гравця був Львів, до якого він приєднався 30 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, Татарков – вихованець запорізького Металурга. Окрім вищезгаданих команд встиг пограти також в одеському Чорноморці (за який дебютував в УПЛ) та солігорському Шахтарі. Transfermarkt оцінює гравця у 325 тисяч євро.

"Тут кожна помилка – під мікроскопом": інтерв'ю чемпіона світу і героя фіналу проти Динамо

blog_ava
Манчестер Юнайтед в екстра-таймі дотиснув Копенгаген та вийшов у півфінал Ліги Європи
00:38
3700
Теги
Микита Микита Татарков Ворскла Ворскла Трансфери Львів Львів
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
13
год
:
15
хв
Вулверхемптон
22:00
Севілья
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?