Ворскла підсилилась екс-захисником Львова

Колишній оборонець Львова Микита Татарков перейшов у команду Юрія Максимова, повідомляє офіційний сайт Ворскли.

Ворскла оголосила про трансфер першого літнього новачка

25-річний футболіст уклав угоду з "зелено-білими" терміном на один рік. Останньою командою гравця був Львів, до якого він приєднався 30 жовтня 2019 року.

Нагадаємо, Татарков – вихованець запорізького Металурга. Окрім вищезгаданих команд встиг пограти також в одеському Чорноморці (за який дебютував в УПЛ) та солігорському Шахтарі. Transfermarkt оцінює гравця у 325 тисяч євро.

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