26-річний македонець став гравцем Ворскли, повідомляє офіційний сайт клубу. Захисник поставив свій підпис під контрактом із полтавцями на 2,5 року і вже встиг провести перше тренування з новими партнерами.

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Зайков говорить, що щасливий стати частиною колективу: "Буду радий допомогти моїй новій команді у вирішенні найвищих завдань. Сподіваюсь, моєї майстерності та досвіду для цього вистачить".

Джоко перебрався у Полтаву вільним агентом. Він грав за Левскі останні пів року, а до цього виступав за бельгійський Шарлеруа, французький Ренн та македонський Работнічкі. Також оборонця регулярно викликають у збірну Північної Македонії (18 поєдинків, гол і асист).

Зауважимо, Джоко Зайков став третім македонцем в історії Ворскли. Раніше там грали півзахисник Філіп Деспотовскі (2008-2010 роки) та нападник Адіс Яховіч (2013-2014 роки).

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