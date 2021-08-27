Полтавці на своєму офіційному сайті оголосили про підписання Венсана Тілля, який є молодшим братом Олів'є. Контракт розрахований на 3 роки.

Екс-лідер Ворскли знайшов новий клуб у Європі після скандального відходу

Венсан також має чималий досвід виступів за збірну Люксембургу – 38 матчів і 3 голи. Останнім клубом атакувального півзахисника був португальський Насьонал. Раніше 21-річний гравець виступав за Нідеркорн, Роданж, Метц, По та Орлеан.

Нагадаємо, Ворскла набрала 11 очок у 5 турах УПЛ, розташувавшись на четвертій сходинці.

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