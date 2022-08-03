Атакувальний півзахисник Тірани Еннур Тотре продовжить кар'єру у Ворсклі, повідомляє прес-служба албанського клубу.

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Терміни угоди та умови не повідомляються, однак за інформацією ЗМІ, трансфер 25-річного гравця обійшовся полтавцям у 300 тисяч євро – 250 тисяч Ворскла виклала одразу, а ще 50 тисяч албанці отримають у разі успішних виступів Тотре. Зарплата Еннура в українському клубі складе 180 тисяч євро за сезон плюс бонуси.

Нагадаємо, Тотре – вихованець Шкендії. У Тірану перейшов у липні 2021 року у статусі вільного агента. Минулого сезону провів за албанців 38 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів, віддав 6 результативних передач і став чемпіоном країни. Зіграв два матчі за національну збірну Північної Македонії. Transfermarkt оцінює гравця у 425 тисяч євро.

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