Ворскла під час паузи в УПЛ проведе спаринг з несподіваним суперником

"Знову будемо дислокуватися в готельному комплексі "Камелот", де створені належні умови, як для проживання, так і тренувального процесу. На зборі будуть ті ж гравці, що були тут два тижні тому на першому етапі підготовки.

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Також переглянемо кількох хлопців з молодіжної команди. Однак на відміну від першого збору, цього разу ми зіграємо два спаринги – 29 серпня зі збірною вільних агентів і 2 вересня – з Минаєм", – сказав Максимов у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у першому турі Ворскла розгромили Рух з рахунком 5:2 і очолила турнірну таблицю. Наступний поєдинок в УПЛ полтавці проведуть проти Інгульця 12 вересня.

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