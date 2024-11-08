Перший тайм виявився непоганим за динамікою, але зовсім нудним за моментами. Чорноморець не створив нічого, окрім дальнього й неточного удару Янакова на 37-й хвилині. Ворскла була дещо гострішою – вже на 2-й хвилині Крупський пробивав з відскоку після подачі Пердути, але м'яч пройшов поруч із дев'яткою.

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Ще за 15 хвилин забивати міг Ковталюк, який з лінії воротарського замикав навіс Пердути. Над поперечкою! Чогось цікавішого команди не запропонували, тож відпочивати відправились за нулів на табло. Олександру Бабичу не сподобалась така гра – у роздягальні він замінив Габелка та Хобленка на Лацабідзе й Попова.

У другому таймі нудьгувати довелося менше. Перестановки тренера одеситів почали працювати. Через 11 хвилин після перерви господарі могли виходити вперед – Попов скинув м'яч Янакову, а його простріл метрів з восьми замикав Петряк. Повз ближню стійку!

Шикарний момент стався на 66-й хвилині, коли Петряк розрізав оборону передачею з центру поля. Янаков вийшов сам на сам і пробив низом, однак Ісенко парирував (хоча там все одно помітили офсайд). На 70-й же Лацабідзе прийняв скидку від Петряка та вистрілив з лінії півкола – втім, вийшло занадто слабко й по центру. Без проблем для голкіпера.

Лише після цього Ворскла прокинулась. На 73-й хвилині карати одеситів за марнотратство мав Ндукве, який відкрився під передачу Нестеренка з лівого флангу. Деніс бахнув з меж штрафного під поперечку, змусивши Рудька виконувати сейв. На 78-й же хвилині Крупський прибіг на замикання кросу вздовж лінії воротарського, однак м'яч в останню мить вибили на кутовий.

Корнер став фатальним для "моряків". Челядін після відскоку спробував виконати бісіклету, яку Ієде міг підправити у сітку. Бутко не дав цього зробити – от тільки сфера відскочила на ногу Ндукве. Нападник вколотив сферу в сітку з метру. 0:1!

Чорноморець міг врятуватись у компенсований час зусиллями Попова. Кирило летів на замикання прострілу Кисіля, але нормально влучити по м'ячу не зміг. У підсумку, фінальний свисток зафіксував першу з 16 серпня перемогу Ворскли. Юрій Максимов обриває 10-матчеву безвиграшну серію полтавців у всіх турнірах.

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