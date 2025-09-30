У Ворсклі на перегляді перебуває півзахисник із Франції Марк Томас, повідомляє фанатський телеграм-канал Ворскли.

Вихованець академії Метца встиг пройти кілька цікавих етапів кар’єри: грав за Нім у третій лізі Франції, виступав за Васквел у Національному чемпіонаті (четвертий дивізіон), захищав кольори Дюделанжа в чемпіонаті Люксембургу та навіть пробував сили у кваліфікації Ліги конференцій.

Востаннє Томас представляв бельгійський Віртон, що виступає у Першому дивізіоні B, який є третім рівнем бельгійського футболу.

