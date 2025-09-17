Ворскла отримала трансферний бан від ФІФА, про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.

Полтавському клубу заборонено реєструвати нових футболістів, обмеження діятиме впродовж трьох трансферних вікон. Рішення було ухвалене 16 вересня. Цього року Ворскла отримала одразу три бани (8 і 30 квітня, а також 26 травня) за невиконання фінансових зобов'язань перед колишніми гравцями, проте клуб зміг позбутися санкцій у липні.

До слова, наразі Ворскла посідає сьоме місце у турнірній таблиці Першої ліги, в доробку підопічних Олександра Бабича 8 набраних очок після 6 турів.

