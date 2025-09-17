Ворскла отримала вже четвертий трансферний бан від ФІФА за рік
Полтавський клуб не зможе реєструвати нових футболістів.
Ворскла отримала трансферний бан від ФІФА, про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації футболу.
"Суркіс тоді не був в Україні": зірка Металіста 1925 розповів, чому зірвався трансфер у Динамо
Полтавському клубу заборонено реєструвати нових футболістів, обмеження діятиме впродовж трьох трансферних вікон. Рішення було ухвалене 16 вересня. Цього року Ворскла отримала одразу три бани (8 і 30 квітня, а також 26 травня) за невиконання фінансових зобов'язань перед колишніми гравцями, проте клуб зміг позбутися санкцій у липні.
До слова, наразі Ворскла посідає сьоме місце у турнірній таблиці Першої ліги, в доробку підопічних Олександра Бабича 8 набраних очок після 6 турів.
Інгулець розписав нічию з ЮКСА і піднявся у топ-3, Ворскла та Агробізнес теж не виявили сильнішого: Перша ліга