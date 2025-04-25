Полтавський колектив зіткнувся з серйозною проблемою, яка може суттєво вплинути на подальші виступи.

ФІФА ухвалила рішення накласти трансферний бан на полтавську Ворсклу. Початок заборони на реєстрацію гравців для полтавців датований ще 8 квітня.

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Команда не зможе реєструвати нових гравців протягом трьох наступних трансферних вікон. Причина такого рішення поки що залишається невідомою.

Додамо, що наразі Ворскла займає 14-те місце в турнірній таблиці УПЛ, що передбачає боротьбу за виживання та серйозний ризик провести наступний сезон у Першій лізі. У команди Юрія Максимова в активі 21 очко після 25-ти турів.

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