Відбулося жеребкування останнього раунду кваліфікації жіночої ЛЧ 2025/26 та першого раунду в історії новоствореного Кубка Європи. Своїх опонентів дізнались і представники України.

Сьогодні, 31 серпня, у швейцарському Ньйоні відбулися жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2025/26 та першого раунду Кубка Європи серед жінок.

Ворскла вийшла у фінал кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів, здолавши Гінтру в матчі з 2-ма пенальті та вилученням

Ворскла була сіяною в Шляху чемпіонів ЛЧ. Суперником полтавок стане бельгійський Ауд-Хеверле Льовен. Матчі відбудуться 11 та 18 вересня – перший для Ворскли домашній, другий гостьовий. Переможці 9 пар останнього раунду кваліфікації вийдуть до основного етапу жіночої ЛЧ, приєднавшись до 9 володарів прямих путівок.

Результати жеребкування третього кваліфікаційного раунду жіночої Ліги чемпіонів 2025/26:

Шлях чемпіонів

Волеренга (Норвегія) – Ференцварош (Угорщина)

Ворскла (Україна) – Ауд-Хеверле Льовен (Бельгія)

Санкт-Пельтен (Австрія) – Фортуна Йоррінг (Данія)

Катовіце (Польща) – Твенте (Нідерланди)

Шлях представників ліг

Гекен (Швеція) – Атлетіко (Іспанія)

Париж (Франція) – Аустрія (Австрія)

Бранн (Норвегія) – Манчестер Юнайтед (Англія)

Айнтрахт Ф (Німеччина) – Реал (Іспанія)

Рома (Італія) – Спортінг (Португалія)

Невдахи кваліфікації впадуть у новий турнір від УЄФА – жіночий Кубок Європи. Тут відбулося жеребкування лише першого раунду, в якому візьме участь Колос. Суперником ковалівок стала албанська Влазнія. Двоматчеві протистояння відбудуться 10/11 та 17/18 вересня.

Результати жеребкування першого раунду жіночого Кубка Європи 2025/26:

Глазго Сіті (Шотландія) – Атлон Таун (Ірландія)

Грассгопперс (Швейцарія) – БІІК-Шимкент (Казахстан)

Кеге (Данія) – Фарул (Румунія)

Норшелланн (Данія) – КуПС (Фінляндія)

Аякс (Нідерланди) – Штурм (Австрія)

Аріс (Кіпр) – Андерлехт (Бельгія)

Влазнія (Албанія) – Колос (Україна)

Русенборг (Норвегія) – ПСВ (Нідерланди)

Сараєво-2000 (Боснія і Герцеговина) – Фомгет Генчлік (Туреччина)

Інтер (Італія) – Хіберніан (Шотландія)

Партізані (Албанія) – Спартак Суботиця (Сербія)

Металіст 1925 програв ПСВ та вилетів із жіночої Ліги чемпіонів (ВІДЕО)