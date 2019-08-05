Ворскла опублікувала відео можливих помилок арбітра у матчах із Зорею та Десною

Ворскла опублікувала фрагменти матчів проти Зорі та Десни, де були можливі помилки арбітрів.
Полтавська Ворскла у своєму Instagram опублікувала відео фрагментів матчів 1 та 2 турів УПЛ проти Зорі та Десни, де вказувала на помилки арбітрів.
Десна – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу
"Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей. Такі схожі фоли, але ж наскільки різні вердикти!
1) Фол Будківського проти Ткаченка, після якого нашому кіперу зашивали брову... і ніякого покарання для нападника Зорі!
2) Навпроти – два заслужених ВИЛУЧЕННЯ у грі Олімпік – Колос.
3) Гольова контратака Десни після відмашки від Артура.
Ми ж всі пам’ятаємо принципи, що пропагує УЄФА? Ми за чесну гру!", – йдеться у заяві полтавців.
Десна на власному полі впевнено перемогла Ворсклу