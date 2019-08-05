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Ворскла опублікувала відео можливих помилок арбітра у матчах із Зорею та Десною

5 серпня 23:35 102 Читать на русском
Ворскла опублікувала відео можливих помилок арбітра у матчах із Зорею та Десною
Ворскла – Зоря / ФК Ворскла

Ворскла опублікувала фрагменти матчів проти Зорі та Десни, де були можливі помилки арбітрів.

 
Богдан Лєднєв 3’
3’ Богдан Лєднєв

Полтавська Ворскла у своєму Instagram опублікувала відео фрагментів матчів 1 та 2 турів УПЛ проти Зорі та Десни, де вказувала на помилки арбітрів.

Десна – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

"Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей. Такі схожі фоли, але ж наскільки різні вердикти!

1) Фол Будківського проти Ткаченка, після якого нашому кіперу зашивали брову... і ніякого покарання для нападника Зорі!

2) Навпроти – два заслужених ВИЛУЧЕННЯ у грі Олімпік – Колос.

3) Гольова контратака Десни після відмашки від Артура.

Ми ж всі пам’ятаємо принципи, що пропагує УЄФА? Ми за чесну гру!", – йдеться у заяві полтавців.

Десна на власному полі впевнено перемогла Ворсклу

Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей. Такі схожі фоли, але ж наскільки різні вердикти! 1) Фол Будківського проти Ткаченка, після якого нашому кіперу зашивали брову... і ніякого покарання для нападника Зорі! 2) Навпроти - два заслужених ВИЛУЧЕННЯ у грі Олімпік - Колос 3) Гольова контратака Десни після відмашки від Артура Ми ж всі пам’ятаємо принципи, що пропагує УЄФА? #respect Ми за чесну гру! #wearefcvorskla

Публикация от FC Vorskla Poltava Official (@fcvp.official)

blog_ava
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Теги
Відеоновини Зоря Зоря Ворскла Ворскла Десна Десна Ворскла - Зоря Десна - Ворскла
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