Ворскла опублікувала відео можливих помилок арбітра у матчах із Зорею та Десною

Ворскла опублікувала фрагменти матчів проти Зорі та Десни, де були можливі помилки арбітрів.

Полтавська Ворскла у своєму Instagram опублікувала відео фрагментів матчів 1 та 2 турів УПЛ проти Зорі та Десни, де вказувала на помилки арбітрів.

Десна – Ворскла – 2:0 – відео голів та огляд матчу

"Як то кажуть, знайдіть десять відмінностей. Такі схожі фоли, але ж наскільки різні вердикти!

1) Фол Будківського проти Ткаченка, після якого нашому кіперу зашивали брову... і ніякого покарання для нападника Зорі!

2) Навпроти – два заслужених ВИЛУЧЕННЯ у грі Олімпік – Колос.

3) Гольова контратака Десни після відмашки від Артура.

Ми ж всі пам’ятаємо принципи, що пропагує УЄФА? Ми за чесну гру!", – йдеться у заяві полтавців.

Десна на власному полі впевнено перемогла Ворсклу