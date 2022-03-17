Гравці та тренери Ворскли вирішили бодай словами підбадьорити співвітчизників у цей непростий час.

Полтавський клуб опублікував патріотичне відео за участю своїх гравців та тренерів.

"Ми ніби потрапили у фільм жахів": форвард Ворскли – про втечу з України

Настрій у представників Ворскли одностайний – лише перемога України і знищення окупантів! Команда Юрія Максимова успішно провела першу половину сезону (5 місце УПЛ з перспективами боротьби за бронзу), однак зараз змушена думати зовсім не про футбол.

Нагадаємо, 24 лютого Росія нахабно вдерлася на території України, але героїчний опір народу та наших солдатів не залишають агресорам шансів.

Росія напала на Україну: жорстка позиція Реброва щодо окупантів і черговий трансфер зірки Динамо (LIVE)