Сторони вирішили розірвати контракт, повідомляє прес-служба полтавського клубу.

Любеновіч покинув Ворсклу всього через 17 днів після призначення головним тренером – клуб офіційно пояснив причину

Олександр Скляр виступав за Ворсклу впродовж останніх 13 років. Загалом гравець провів 292 матчі за клуб, забив 16 голів та віддав 26 результативних передач. Раніше Скляр написав прощальний пост у своєму акаунті в Instagram.

"Дякую за все, Ворскло! Тринадцять років у клубі, який став родиною. Хоча я народився у Харкові, але Полтава – це вже мій дім. Тут будувалася моя сім'я, і ​​я ріс як футболіст. Дякую всьому колективу Ворскли, всій великій футбольній родині, усім нашим уболівальникам.

Дякую всім, хто залишався з нами у щасливі та важкі часи. Нашому 12-му гравцю – ви найкращі. Третє місце – єврокубки, фінал Кубка. Хочу залишити тут лише найкращі моменти. Назавжди у серці. Не прощаюся, улюблений клуб, а говорю: до зустрічі. Ворскла Полтава, всіх обіймаю, – написав Скляр.

Нагадаємо, нещодавно Ворсклу покинув головний тренер Желько Любеновіч, якого призначили лише цього літа.

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