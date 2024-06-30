Прес-служба Ворскли оголосила про відхід одразу чотирьох футболістів.

Ворскла готує трансфер найкращого гравця європейської першості

Попрощались з командою бразильські захисники Тіаго Сантана та Феліпе, ганський півзахисник Наджееб Якубу та албанський хавбек Ардіт Толі. У всіх чотирьох закінчились терміни контрактів з полтавцями.

Нагадаємо, Якубу перебрався до України восени 2018 року. Він був одним із тих легіонерів, які виїхали після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів (приєднався до фінського Ільвеса). Наджееб дуже довго не хотів повертатися у Ворсклу – зрештою його вдалось вмовити в червні 2023-го. Минулого сезону провів за полтавців 15 матчів, без результативних дій.

Толі та Феліпе перебували у Ворсклі з літа 2022-го. У попередній першості албанець виходив у 8 поєдинках, а бразилець забив 3 голи і віддав 1 асист у 22 матчах.

Сантана був єдиним з четвірки, хто виступав за команду Сергія Долганського в оренді з бразильського Метрополітано (1 результативна передача у 15 іграх).

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