Півзахисник Демір Шкріель продовжить кар'єру у Ворсклі, повідомляє офіційний сайт "зелено-білих".

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26-річний футболіст приєднався до команди Сергія Долганського у статусі вільного агента і підписав контракт терміном на 3 роки. У новому клубі він виступатиме під номером 10. Демір вже приєднався до табору полтавців в Ужгороді, де ті проводять збори.

Нагадаємо, Шкріель – вихованець чорногорського клубу Зета. Виступав за місцеві Братство, Ібар та Морнар Бар. Минулого сезону провів за віце-чемпіона Чорногорії 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 9 асистів. Він може однаково діяти як у нападі, так і на обох флангах півзахисту, а у попередній першості визнавався найкращим гравцем чемпіонату. Transfermarkt оцінює його у 200 тисяч євро.

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