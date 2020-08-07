Ворскла оголосила про трансфер першого літнього новачка

Полтаський клуб підписав із Пешічем контракт на два сезони, повідомляє офіційний сайт Ворскли. Нападник перейшов у нову команду на правах вільного агента.

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"У мене є друзі в Полтаві, вже багато знаю про Україну. Клуб зробив пропозицію, і вирішив перейти сюди. Дуже задоволений. Хочу якомого швидше адаптуватися і допомогти команді", – сказав Пешіч.

До дамо, що хорватський форвард є вихованцем сплітського Хайдука. Впродовж своєї кар'єри захищав кольори Аустрії, Спліта, Динамо Бухарест, Шахтаря з Караганди та інших. Останнім клубом 28-річного хорвата був казахський Кайсар, з яким він попрощався в травні.

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