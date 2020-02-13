Ворскла оголосила про трансфер хорватського хавбека – він уже встиг забити за полтавців

Полтавська Ворскла продовжує готуватися до другої частини сезону 2019/20.

Хорватський півзахисник Давід Пуцлін півтора року захищатиме кольори Ворскли, повідомляє прес-служба полтавського клубу.

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Цей опорний хавбек вже взяв участь в останньому товариському матчі Ворскли, де відзначився голом. Також він може зіграти на позиції атакувального півзахисника і лівого вінгера.

Останнім клубом 27-річного хорвата був Славен Белупо. Цікаво, що Ворскла двічі зустрічалася з цією командою на тренувальних зборах у Словенії. Одного разу "біло-зелені" перемогли (2:1), а іншого – зіграли в нічию (3:3).

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