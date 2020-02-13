toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ДИНАМО КАРПАТИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МІЛАН - ЮВЕНТУС

Ворскла оголосила про трансфер хорватського хавбека – він уже встиг забити за полтавців

16:18 683 Читать на русском
Ворскла оголосила про трансфер хорватського хавбека – він уже встиг забити за полтавців
Давід Пуцлін (ліворуч) / фото: Ворскла

Полтавська Ворскла продовжує готуватися до другої частини сезону 2019/20.

Хорватський півзахисник Давід Пуцлін півтора року захищатиме кольори Ворскли, повідомляє прес-служба полтавського клубу.

Ворскла підтвердила трансфер українця, який виступав лише за російські клуби

Цей опорний хавбек вже взяв участь в останньому товариському матчі Ворскли, де відзначився голом. Також він може зіграти на позиції атакувального півзахисника і лівого вінгера.

Останнім клубом 27-річного хорвата був Славен Белупо. Цікаво, що Ворскла двічі зустрічалася з цією командою на тренувальних зборах у Словенії. Одного разу "біло-зелені" перемогли (2:1), а іншого – зіграли в нічию (3:3).

"Перехід у Динамо відбувся з подачі Суркіса": батько Караваєва – про Шахтар, Шеву, футболку Роналду і відмову від Росії

blog_ava
Михайличенко має карт-бланш в Динамо – цікава умова
08:52
6675
Теги
Ворскла Ворскла Трансфери Давід Пуцлін Давід Пуцлін
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
год
:
27
хв
Мілан
21:45
Ювентус
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук