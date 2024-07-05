Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко, який провів минулий сезон у складі Ворскли, залишиться з полтавцями ще на сезон.

Ворскла на офіційному сайті повідомила про продовження орендної угоди Віктора Корнієнка, права на якого належать Шахтарю.

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Корнієнко є вихованцем системи Ворскли, однак також пройшов і академію Шахтаря. У сезоні 2019/20 Віктор пограв за Маріуполь на правах оренди.

Лівий захисник в минулому сезоні відіграв за Ворсклу 22 матчі, в яких відзначився 1 голом та 2 асистами.

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